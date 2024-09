Amadeus | In Rai è mancato qualcosa dal punto di vista umano Nessun dirigente al brindisi finale di Affari tuoi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano, 16 settembre 2024 – Non una questione economica. A mancare è statoa livello "affettivo".spiega così il suo addio alla tv pubblica e il passaggio a Nove. "La Rai ha fatto di tutto economicamente, sul tavolo dell'avvocato che ha seguito le trattative c'erano due bozze contrattuali uguali, ma è venuto a mancaredaldiaffettivo", ha dichiarato durante la presentazione della stagione televisiva di Warner Bros Discovery. "In Rai potevo avere un contratto che non avevo mai avuto, ma ho scelto di andare in un'altra azienda – ha aggiunto 'Ama' –. Può sembrare una follia ma io vado a sensazioni e alla mia età il rapportoviene prima di molte altre cose, è fondamentale".