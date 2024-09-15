Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 09:30 (Di domenica 15 settembre 2024) Viabilità DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA A24 Roma-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATA PRESENZA DI ANIMALI SU STRADA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL MADAMA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA CASSIA VEIENTANA, DA DOMANI 16 SETTEMBRE AL VIA LAVORI DI ISPEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DI ANAS DAL KM 2+000 AL KM 4+000; A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 6 DEL MATTINO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON DIVIETO DI SORPASSO PER GLI AUTOVEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 08:30 - DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A24 ROMA-TERAMO SEGNALATA PRESENZA DI ANIMALI SU STRADA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL MADAMA, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE AUSONIA SONO IN CORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO, A CURA DI ASTRAL, DI UN CAVALCAVIA NEL COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI: SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN FASCIA ORARIA TRA LE 7 E LE 17 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI E PRE-FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 27 SETTEMBRE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2024 ORE 7. 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE NELLA NORMA LUNGO LA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; RACCOMANDIAMO PRUDENZA SULLA A24 ROMA-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER ASSERGI; E PROPRIO CON RIFERIMENTO ALLA RETE AUTOSTRADALE, RICORDIAMO CHE FINO ALLE 22 DI OGGI DOMENICA 15 SETTEMBRE E’ IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2024 ore 19:30 - PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA MATTEO BERTONCINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral. PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO INFINE, DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO: PER DEI LAVORI INFRASTRUTTURALI ALLA STAZIONE DI ROMA TUSCOLANA A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 16 SETTEMBRE LE LINEE: FL1 ORTE – FIUMICINO AEROPORTO FL3 ROMA – CESANO VITERBO FL5 ROMA CIVITAVECCHIA ROMA VIGNA CALRA E IL SERVIZIO LEONARDO EXPRESS SUBIRANNO VARIZIONI AL PROGRAMMA DI CIRCOLAZIONE. romadailynews
- Accordo sviluppo e coesione, martedì a Roma la firma con Meloni e De Luca - ... a cui sono legati i finanziamenti che riguardano il comparto della cultura, la viabilità dei ...diretta social settimanale per fare il punto della situazione sulle vicende relative alla Regione. Una ... napolitoday
- Viabilità, Barba (Avs + Radici in Comune): 'Pescara concepita come un centro commerciale. Va cambiata tale visione' - ... a detta dell'assessore Adelchi Sulpizio, a porre rimedio per modificare l'attuale viabilità', ... con il gigantesco cantiere che sarà necessario per il palazzo della Regione, possiamo ben comprendere ... ilpescara
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma