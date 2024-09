Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024)DEL 15 SETTEMBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULL’INTERA RETE VIARIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA A24-TERAMO, DOVE E’ SEGNALATA PRESENZA DI ANIMALI SU STRADA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL MADAMA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA CASSIA VEIENTANA, DA DOMANI 16 SETTEMBRE AL VIA LAVORI DI ISPEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A CURA DI ANAS DAL KM 2+000 AL KM 4+000; A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 6 DEL MATTINO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON DIVIETO DI SORPASSO PER GLI AUTOVEICOLI NELL’AREA DI CANTIERE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral