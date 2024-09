Verissimo Raimondo Todaro | Se sarò ad Amici 24? Me l’hanno chiesto tutti la verità è che…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 15 settembre 2024)e Francesca Tocca sono stati ospiti di Silvia Toffanin nell’odierno appuntamento con il talk show. I due ballerini, accompagnati dalla loro primogenita Jasmine, hanno ripercorso i momenti di crisi che hanno attraversato in passato, superati proprio grazie all’amore per la figlia. Non solo, perché Francesca ha confessato di aver sofferto sin dalla giovane età di attacchi di panico, che sono scomparsi quando ha saputo di essere in dolce attesa. Ho iniziato a soffrire di attacchi di panico a 21 anni, facevo una vita molto stressante. Vivevo da sola a Bologna e andavo all’estero per fare le gare, mi ero fidanzata con lui e non riuscivo a vederlo, né la mia famiglia. Ho resistito finché sono iniziati gli attacchi di panico. All’inizio ti devastano, non lo riconosci il primo quindi ti segna. Con il tempo ci convivi e impari a gestirli.