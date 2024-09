Sommozzatori volontari rubato il motore di un gommone di soccorso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Fara Gera d’Adda. Un vero e proprio “atto di sabotaggio”, un ignobile gesto perpetrato verso un mezzo diutilizzato ogni estate per salvare vite e aiutare le persone in difficoltà nelle acque del fiume Adda. Sono per ora senza volto i responsabili del furto aldi undeidi Treviglio, ormeggiato nel periodo estivo nel canale di proprietà della società che gestisce la diga di Sant’Anna nel territorio del Parco Adda Nord, situata tra i Comuni di Vaprio d’Adda, Canonica d’Adda e Fara Gera d’Adda. Dopo il furto i ladri hanno tagliato la catena che teneva ilancorato vicino alla riva, cercando di affondarlo: l’imbarcazione ha tuttavia continuato a galleggiare superando lo sbarramento della diga Pora Cà e compiendo un salto di circa 10-12 metri che ha frantumato in mille pezzi la chiglia.