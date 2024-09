Rimini fa la voce grossa e finisce terza Sella niente da fare | a Modena un altro ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) rbr91cento 76 RBR: Tomassini 14, Marini 13, Anumba 12, Johnson 4, Simioni 12, Grande 11, Camara 17, Bedetti 4, Masciadri 4, Robinson ne, Bonfé ne. All.: Dell’Agnello.CENTO: Berdini 13, Henderson 8, Delfino 10, Davis 17, Benvenuti 10, Nobile 3, Alessandrini 2, Sperduto 9, Ramponi, Moretti 2, Basile 2. All.: Di Paolantonio. Parziali: 23-30, 42-46, 68-58 La RivieraBanca chiude al terzo posto la "US Basket Cup" digrazie al 91-76 nei confronti di Cento. Deciso miglioramento generale rispetto a 24 ore prima, con alcuni buoni segnali soprattutto dalla difesa che, dopo un primo quarto non all’altezza, ha messo in cassaforte il risultato concedendo il minimo indispensabile agli avversari. Buona anche la distribuzione generale delle responsabilità in attacco, con sei giocatori in doppia cifra e Camara top scorer a 17.