Principe Harry emozionato per i 40 anni ma il gelo con William è totale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) Oggi, domenica 15 settembre, ilcompie 40. Una traguardo importante per il Duca di Sussex, che festeggerà il suo compleanno in California, dove si è trasfertito nel 2020 dopo la storica decisione di lasciare il suo ruolo istituzionale all'interno della Famiglia Reale britca. "Ero ansioso per i miei 30, ora sonoper i 40", ha detto il secondogenito di Re Carlo III e della compianta Lady Diana in una dichiarazione rilasciata dal suo portavoce alla Bbc. La festa di compleanno delribelle sarà privata in famiglia, nella casa di Montecito, con la moglie Meghan e i figli Archie, cinque, e Lilibet, tre. Poi partirà per una breve vacanza con gli amici più stretti. Top secret la meta scelta da, che difficilmente riceverà una telefonata di auguri dal fratello, con cui i rapporti sono sempre più tesi.