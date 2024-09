Patrick Schwarzenegger risponde all’ambientazione invernale di The Batman – Parte 2 | Arriva l’uomo di ghiaccio

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 15 settembre 2024)di The2: “di” Durante una recente intervista, il regista di The2 Matt Reeves ha indicato che il suo atteso sequel si svolgerà durante l’inverno (probabilmente intorno a Natale o Capodanno), il che ha portato ad alcune speculazioni sul fatto che Mr. Freeze potrebbe essere introdotto come villain dell’opera sequel di The. Si tratta di un salto enorme, naturalmente, ma il “rumor” (vedi sotto) ha ora la sua gelida presa su Internet, soprattutto dopo cheha inviato il seguente post. Come sicuramente saprete, il padre di, la megastar Arnold, ha interpretato Mr.