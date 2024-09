Mostro di Firenze il cadavere di Vinci sarà riesumato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 – E’ di Francescoil corpo che venne ritrovato carbonizzato, assieme al ’servo pastore’ Angelo Vargiu, in una Volvo nella campagna pisana di Chianni nell’agosto del 1993? E’ un dubbio che la moglie di, Vitalia Melis, si è tenuta dentro per oltre 30 anni. E ora, affidandosi al detective David Cannella, della Falco Investigazioni di Lucca, ildel sardo, che nel 1982 venne anche arrestato e scagionato da un successivo delitto avvenuto mentre si trovava in carcere con l’accusa di essere il. Dell’atto, che si concretizzerà nei prossimi giorni, è stata informata la procura. Le spoglie dimorano nel cimitero di Montelupo, il paese in cuiviveva.