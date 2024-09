McTominay per Anguissa a Cagliari? Intanto Conte riflette sul cambio modulo Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024)persul) Scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera: Sarà soltanto una coincidenza ma ilè tra le sue vittime preferite: in sette partite giocate, per sei volte ha firmato il tabellino dei marcatori. La scorsa stagione con la maglia della Roma, il belga ha fatto addirittura doppietta. Non sono certo questi numeri alla base della scelta di, che lascia in panchina Raspadori (reduce da due partite giocate con la Nazionale) e che potrebbe anche far debuttare uno dei due centrocampisti scozzesi arrivati dalla Premier nel mercato estivo. Il principale indiziato èche ha impressionato anche nelle ultime due gare con la Scozia (ha segnato due gol). L’ex Manchester United potrebbe prendere il posto dinel centrocampo a due insieme con Lobotka.