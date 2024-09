Ligue 1 2024 2024 | il Rennes affonda il Montpellier 0-0 tra Lens e Lione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Volge al termine anche la quarta giornata di1, con le prime posizioni della classifica già definite da ieri dopo i successi di PSG, Marsiglia e Monaco. In quarta piazza c’è il Nantes, che non riesce a tenere il ritmo delle prime, cedendo quest’oggi in casa per 1-2 contro il Reims: Augusto porta in vantaggio i suoi, ma gli ospiti rimontano con le reti di Munetsi e nel recupero di Nakamura. Netto successo delper 3-0 sulche resta ultimo in classifica con un solo punto conquistato finora: a segno Blas, Kalimuendo e Gronbaek. Si sblocca e raggiunge anche lui quota 1 l’Angers, in grado di strappare un pari sul campo dello Strasburgo: Nanasi e Dieng i marcatori. Vittoria dl Tolosa per 2-0 sul Le Havre grazie a Babicka e Gboho che regalano i tre punti alla formazione di casa negli ultimi venti di minuti di gara.