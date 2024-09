Larissa Iapichino esulta in Diamond League | Mi sono ritrovata serena ripartenza personale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)ha vinto la finale di salto in lungo della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’azzurra ha fatto il proprio ritorno in gara a un mese di distanza dal quarto posto conseguito alle Olimpiadi di Parigi 2024 e si è imposta sulla pedana di Bruxelles con la buona misura di 6.80 metri, battendo due rivali di rango come le statunitensi Monae’ Nichols e Jasmine Moore. Si tratta di una bella ciliegina sulla torata alla stagione della toscana, che a inizio giugno si era messa al collo la medaglia d’argento agli Europei di Roma. La 22enne è diventata la quarta italiana a vincere il prestigioso diamantone e l’annesso assegno da 30.000 dollari dopo i sigilli di Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabbri e Andy Diaz.