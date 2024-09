Il ritorno di Arianna Meloni | Coinvolte altre persone nel caso Sangiuliano? Ipotesi di pura fantasia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) LIDO DEGLI ESTENSI (Ferrara) "La vicendaè chiusa. Si è voluto dimettere per un fatto del tutto personale: se n’è parlato troppo. Anche basta.? Ricostruzioni fantasiose"., dal palco della festa regionale di Fratelli d’Italia al Lido degli Estensi ‘assolve’ l’ex titolare del dicastero alla Cultura e tira dritto. "È stato un ottimo ministro, una persona onesta e competente". Sipario, ora in scena c’è Alessandro Giuli. La sorella d’Italia è accolta caldamente alla kermesseana, organizzata in uno dei territori che in Emilia-Romagna ha deciso di ammainare le bandiere rosse e di premiare Giorgia. Stringe la mano vigorosamente alla candidata presidente della regione Elena Ugolini. Sorride. Per rispondere agli applausi disegna un cuore con le mani.