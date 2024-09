Ho cominciato a guardarli | Fonseca in tv spiazza tutti le strane parole sull' Inter

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) La vittoria del Milan contro il Venezia ha convinto e ha rilanciato le ambizioni in classifica dei rossoneri.porta a casa i primi 3 punti della stagione e prova a mettere da parte le polemiche con Theo e Leao: "Oggi hanno dimostrato quanto sono importanti per noi, ma in una famiglia è normale non essered'accordo". Poi ha mandato un messaggio importante all': "Devo essere onesto, questa settimana ho giÃa pensare alle tre partite – spiega a Sky – so di questa importanza del derby, ma adesso devo pensare al Liverpool anche se devo dire che ho giÃa guardaree pensare quello che dobbiamo fare perché so quanto è importante per i tifosi". Insomma, il tecnico portoghese prova a guardare la classifica con più coraggio cercando di intimorire gli avversari nerazzurri.