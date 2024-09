F1 Gp Baku | Ferrari beffata vince Piastri davanti a Leclerc Botto tra Sainz e Perez | Ordine di arrivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Oscaril Gp d’Azerbaijan a. Una beffa per la, che aveva assaporato la vittoria con Charles, partito dalla pole e in testa dopo la partenza. Il pilota McLaren ha superato il monegasco nel corso del 20esimo giro, dopo la girandola dei pit stop per montare le gomme hard.a lungo ha tentato di riportarsi in testa, è rimasto sempre molto vicino ama senza mai trovare l’affondo decisivo. Ilsta ha finito per consumare le sue gomme e negli ultimi giri ha dovuto difendere la posizione dalla Red Bull di Sergio. Proprio nella bagarre tra i due ha provato a infilarsi Carlos, ma è finita malissimo: lo spagnolo e il messicano si sono scontrati al terz’ultimo giro, finendo a muro.