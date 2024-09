F 1Gp Azerbaijan | successo per Piastri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 14.42 Oscarvince a Baku davanti a Leclerc. Completa il podio Russell, che si ritrova 3°dopo l'incidente fra Sainz e Perez che, di fatto, chiude la gara a un giro e mezzo dal traguardo.Norris 4° (autore di una grande rimonta dal 17° posto di partenza) davanti a uno spento Verstappen.L'olandese difende il primato in classifica piloti, ma la McLaren è ora in testa a quella costruttori. Leclerc subisce il sorpasso dadopo il pitstop e rimane negli scarichi dell'australiano. In lotta per il podio Sainz e Perez causano un incidente.