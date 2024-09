E’ cambiato tutto C’è un brutto giro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "Sono la mamma di due figli adolescenti di 15 e 17 anni – dice Simona Bianchini – e ricordo che quando erano più piccoli li portavo spesso e con piacere e sopratcon molta serenità a giocare nel parco in via Luca della Robbia. Questo avveniva fino a qualche anno fa poi ci abbiamo rinunciato a causa del fatto che, in questi anni, la situazione è molto cambiata. Purtroppo le condizioni hanno subìto un drastico mutamento a causa delche questa zona ha preso. Penso che per una mamma con i bimbi piccoli non sia più possibile come facevo io fino a qualche anno fa, portare i propri figli a giocare lì. Personalmente mi dispiace molto"