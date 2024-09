Coppa Davis 2024 | Italia sfida olandese per la chiusura in testa al girone A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Saràcontro Paesi Bassi, noti informalmente come Olanda (che sarebbe in realtà la definizione di due regioni del Paese), lache regalerà a una delle due la certezza del primo posto delA di Bologna. O meglio, di Casalecchio di Reno, sede dell’Unipol Arena. I quarti di finale, infatti, sono cosa fatta sia per gli azzurri, che a questo punto possono arrivare primi in caso di vittoria o secondi in caso di sconfitta. Tutto dipende da come andranno le cose quest’oggi, e soprattutto sarà tanto il peso che andrà su Matteo Berrettini, necessitante di un primo singolare dei suoi contro Botic van de Zandschulp, che ha affrontato e battuto due volte, ma solo sull’erba e negli anni migliori, 2021 e 2022. Sarà forse una delle sfide migliori viste in una Bologna che avrà il tutto esaurito sulle tribune.