Coni l’appello di Malagò | Facciamo esprimere il mondo dello sport sulla mia riconferma

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Giovanni, presidente del, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, parlando del suo futuro: “Penso che molte persone, dai membri del Cio agli atleti, passando per allenatori, presidenti delle federazioni e ‘grandi elettori’ del Cio desiderino vedermi ancora al mio posto. Perché restare altri quattro anni? Per spirito di servizio. Per completare il percorso che ci porterà alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e i Giochi del Mediterraneo di Taranto. Ci ho messo lavoro e anche la faccia“.ha poi precisato: “La mia richiesta non è di essere confermato per un altro mandato, ma di farilmiae per questo mi rivolgo alla Presidente Giorgia Meloni. E’ stata lei la prima ad invocare la necessità di far votare i cittadini e dar voce al consenso della gente.