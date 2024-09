Al lavoro in bici Un concorso per i dipendenti dell’Asst di Lodi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dipartecipa attivamente alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in programma dal 16 al 20 settembre, promuovendo la Giornata Nazionale “Bike to work” prevista per venerdì 20 settembre. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni di Promozione della Salute nei Luoghi di(WHP) e mira a incentivare la mobilità sostenibile tra idelle sue quattro sedi:, Sant’Angelogiano, Casalpusterlengo e Codogno. La Settimana Europea della Mobilità è la principale campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile. L’edizione di quest’anno è dedicata al tema “La condivisione degli spazi pubblici” e si propone di migliorare la qualità della vita urbana.