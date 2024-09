Aeroporto di Bologna code e traffico in tilt alla rotonda | odissea fra ostacoli e cantieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 – Continuno i disagi ine continua, imperturbabile, il fenomeno della sosta selvaggia intornorotatoria di ingresso all’Marconi.ine sconforto, come avvenuto nelle scorse settimane anche a causa dei. Anche ieri, mentre agli arrivi è una mattinata di ordinaria amministrazione, prevale la cattiva abitudine di posteggiare la macchina intorno, per evitare – così si pensa – di pagare il parcheggio o entrare all’interno del ‘kiss and fly’. Arrivando, lo scenario non ha nulla di diverso rispetto a quanto notato nei mesi scorsi: manovre temerarie, retromarcia in luoghi impossibili, veicoli che ostacolano ai bus il passaggio e parcheggi in doppia fila che si sommano allenei posteggi ‘ufficiali’.