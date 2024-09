Tennis | Filippo Volandri si gode la sua Nazionale italiana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Ladimiete vittorie. Faticando, ma riesce a centrare l’obiettivo. Almeno fin qui. Senza due importanti pedine come Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, gli azzurri dihanno sconfitto Brasile e Belgio spianandosi la via verso le Final 8 della Coppa Davis. La spedizione nostrana, campione in carica di questa competizione, dovrà sconfiggere, adesso, l’Olanda per assicurarsi un posto nella prossima fase. Intanto, il Commissario Tecnico si coccola il suo team potendo attingere, finalmente, da diverse fonti. Le parole del CT: “Abbiamo tanti ragazzi forti da poter sfruttare” Crediti foto: FITP “La famiglia è sempre più larga e le scelte da fare sono sempre più difficili. Questa è la fortunata di aver così tanti ragazzi bravi e poter sfruttare una rosa che diventa sempre più ampia. È quello che ci siamo sempre detti.