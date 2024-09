Slot dice che il risultato è una grande battuta d’arresto dopo la sorpresa della Premier League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Arneha detto che il Liverpool ha mancato di "troppe prestazioni individuali" nel suo cammino verso una sorprendente prima sconfitta del suo regno, quando il Nottingham Forest ha vinto 1-0 ad Anfield insabato. Callum Hudson-Odoi ha segnato il golvittoria con un palo al 72° minuto, il primo gol subito dai Reds da quandoè arrivato come successore di Jurgen Klopp a giugno. "Abbiamo avuto molto possesso palla, ma siamo riusciti a creare solo tre o quattro buone occasioni, il che non è stato di gran lunga sufficiente", si è rammaricato l'olandese. "Dobbiamo essere molto migliori e abbiamo perso la palla così tante volte in situazioni semplici.