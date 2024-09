Scontrini la guerra tra Ilary Blasi e Totti | occhio ai loro carrelli della spesa beccati così

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Dallain tribunale a quella degli. Francesco, separati dal 2022, secondo le indiscrezioni avrebbero siglato "un accordo segreto" nella causa di divorzio "per non portare a testimoniare i presunti amanti". Nel frattempo però l'ex capitanoRoma e la showgirl di Mediaset hanno conquistato nuovamente le pagine dei rotocalchi di gossip per lemovimentate vacanze estive, in compagna dei nuovi rispettivi compagni, dei figli e degli amici, tra ferie "casalinghe" a Roma e dintorni, post su Instagram e paparazzate molto più esotiche. L'ultima, in realtà, li ritrae nelle vesti decisamente quotidiane. Il settimanale Gente ha fotografato l'ex Pupone con Noemi Bocchi in un supermercato di Sabaudia e lainsieme al compagno, il tedesco Bastian Mueller, in un altro supermercato.