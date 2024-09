Premier League 2024 25 | tris del Manchester United Southampton ancora a secco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Torna al successo il, e lo fa battendo a domicilio il. Nell’anticipo della quarta giornata della/25 infatti, i Red Devils si sono imposti con un netto 3-0 al St. Mary’s Stadium, interrompendo la scia di due sconfitte consecutive arrivate contro Brighton e Liverpool. La svolta nel match arriva poco dopo la mezz’ora, quando Onana neutralizza un calcio di rigore a Cameron Archer, e dopo 120 secondi lopassa in vantaggio grazie alla rete di Matthijs de Ligt. Passano pochi minuti e al 41? arriva il raddoppio della formazione di ten Hag grazie a Marcus Rashford, che fredda Ramsdale per il 2-0. Nel finale i Saints rimangono in dieci uomini per l’espulsione di Stephens, e nel sesto e ultimo minuto di recupero Alejandro Garnacho firma il definitivo