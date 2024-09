Premier League 2024 25 | tonfo del Liverpool in casa col Nottingham Forest vince di misura il Manchester City

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024)a sorpresa delnel quarto turno della/25. I Reds sono infatti caduti 0-1 tra le mura amiche contro il, che passa ad Anfield grazie alla rete al 72? dell’ex Chelsea Callum Hudson-Odoi. Prima sconfitta in stagione dunque per la squadra di Arne Slot, ferma a 9 punti in classifica e che perde dunque il passo con il. Gli uomini di Guardiola hanno infatti ribaltato la rete iniziale di Yoane Wissa dopo un solo minuto, battendo il Brentford all’Etihad per 2-1. Decisiva la doppietta al 19? e 32? di Erling Haaland, che sale così a quota 9 reti in sole 4 partite. Citizens da soli dunque al comando della classifica a punteggio pieno. Nelle altre tre partite del pomeriggio diarrivano altrettanti pareggi.