Pericolo box e filler fai da te in case private Una paziente è arrivata d’urgenza con serie cicatrici sul volto | l’allarme della dottoressa Cristina Sartorio

(Di sabato 14 settembre 2024) Sono scene da film horror quelle che racconta a FqMagazinereferente per il Piemonte del Sies – Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica – e docentescuola post-universitaria Agorà di Milano. Lancia il suo vademecum per il ritocco estetico sereno e in sicurezza proprio per limitare i danni del ‘fai da te’ o delle trappole tese da finti esperti o medici non specializzati. Stiamo parlando degli interventi di medicina estetica ‘occulti’: quelli che, per modalità casalinghe, mancanza di competenza e di gestione dei rischi, possono creare danni irreversibili a chi vi si sottopone. Nemmeno la mente più fervida potrebbe, per esempio, immaginare una donna russa che arriva a Torino con la sua valigetta da manager. Ma dentro non ci sono documenti, né tanto meno la laurea in medicina. La borsa contiene fiale e fialette da iniettare alla buona.