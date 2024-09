OraSì si presenta Casoni | Gabrielli decisivo per me

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Equilibrato e deciso, poche parole ma calibrate nella maniera corretta. Federicosi èto al pubblico nello stesso modo in cui si èto in campo, anche se solo in amichevole, nelle prime uscite dell’. "Ringrazio la società per la fiducia, sono contento di ritrovare coach, che è stato il mio allenatore a Teramo. Quando mi ha chiamato, non ho esitato ad accettare Ravenna". La conferenza dizione si è svolta ieri mattina nel Pastificio Artigiano (via S. Mama, 15/A), sponsor dell’, in cui ha anche parlato il direttore sportivo Mauro Montini: "Quando ho incontrato Federico ho trovato un ragazzo educato e umile. È un giocatore che in campo noti meno, ma quando vai a vedere le statistiche è sempre presente, è un giocatore di sostanza".