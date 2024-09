Open Arms è in corso la requisitoria Salvini | Difendere i confini non è reato Pm | In mare vanno salvati tutti La nave non è posto sicuro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) È innell’aula bunker del carcere Pagliarelli, a Palermo, ladei pm del processo a Matteo, imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito lo sbarco, cinque anni fa, di 147 migranti che erano stati soccorsi dalla onge che lasciarono l’imbarcazione solo dopo l’interno della Procura di Agrigento. L’accusa – la procuratrice aggiunta Marzia Sabella e i sostituti Geri Ferrara e Giorgia Righi – sta ricostruendo il quadro giuridico nazionale e sovranazionale di quella fase, poi si addentrerà sugli aspetti della specifica vicenda dell’e quindi formulerà alla Corte la richiesta della pena per i reati contestati a, che all’epoca era ministro degli Interni.