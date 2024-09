Milan-Venezia 4-0 rossoneri calano il poker e conquistano la prima vittoria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024) (Adnkronos) – Ilsconfigge 4-0 ilnell’anticipo serale del sabato della quarta giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’. Per iin gol Theo Hernandez al 2?, Fofana al 16?, Pulisic su rigore al 25? e Abraham, ancora dagli 11 metri, al 29?. I lagunari finiscono la partita in dieci uomini per l’espulsione di Nicolussi Caviglia al 73?. In classifica isono ottavi a quota 5, gli arancioneroverdi ultimi con un punto. Tutto facile per ilche, tra le mura amiche dello stadio Meazza, surclassa 4-0 ilconquistando ladi questo travagliato inizio di stagione. Ottimo viatico per le due partite che attendono i ragazzi di Fonseca: martedì 17 il Liverpool nel primo impegno di Champions League e domenica 22 il derby della Madonnina con l’Inter.