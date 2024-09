L’altra faccia delle qualifiche di Baku i due delusi | il giallo di Norris Verstappen battuto da Perez

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Mentre la Ferrari si gode un’altra prova di solidità e di ritrovata competività e prova a dare consistenza all’onda lunga di Monza anche su un circuito totalmente diverso, e Charles Leclerc per la quarta volta di fila partirà dalla pole a, ledel GP dell’Azerbaigian hannodella medaglia, quella dei grandi, che sono i due piloti che si stanno giocando il Mondiale. Lando, a sorpresa, con la macchina più competitiva, è stato eliminato nel Q1 e partirà dalla diciassettesima casella. Una caporetto per il britannico della McLaren, che di sicuro si aspettava la prima fila su una pista dove, peraltro, superare è assai complesso. Una rimonta quasi impossibile, una partenza rischiosa nel mischione, punti che volano via quando le gare diventano sempre meno.