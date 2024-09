L’abbraccio dei tifosi Commini | | Non perdere questa grinta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Doveva essere una festa e in effetti così è stato. Stiamo parlando della presentazione ufficiale del Prato, andata in scena nella serata di ieri allo stadio Lungobisenzio, dove ihanno riempito la curva, cuore del tifo più caldo quando i lanieri giocano in casa. Non sono mancati i cori e gli applausi per tutta la Prima Squadra, che ha sfilato dopo l’intero Settore Giovanile e i bambini della scuola calcio. Spazio innanzitutto ai giocatori di domani quindi, con genitori al seguito. Un momento di gioia non indifferente per i giovanissimi tesserati, pensato dalla società per accrescere il senso di appartenenza alla famiglia biancazzurra. "Davvero una bella serata, che ci ha inorgoglito - ha detto il presidente del Prato, Stefano- Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno creduto insocietà: mi riferisco alle famiglie dei nostri calciatori.