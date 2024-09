La rivelazione di Benjamin Mascolo | Ho scoperto di essere autistico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024), del duo Benji & Fede, questa mattina ha rivelato la diagnosi ricevuta quest’estate, dopo «test su test»: autismo ad alto funzionamento. «Questa è la diagnosi, la risposta della scienza moderna nel 2024. Non sono unsuper intelligente che guarda New York da un elicottero in volo e riesce a disegnarla a memoria. Sono uno di quelli che quando apre il menù del ristorante ha una crisi di panico esistenziale perché c’è troppo scelta, uno di quelli che tutti i suoi vestiti devonodello stesso brand, tutti dello stesso colore, tutti stesso modello, impacchettati in buste di plastica rigida trasparente e impilati in un armadio». Sotto una foto d’infanzia pubblicata su Instagram,scrive: «“Non voglio che il mondo mi veda, perché non penso che capirebbero”. Questo è il ritornello della mia canzone preferita, Iris.