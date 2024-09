La Casertana arranca e la Turris porta via un pareggio dal Pinto In campo vince la noia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 14 settembre 2024) Caserta (di Alfredo Stella). Dopo un primo tempo in cui laha cercato con tanta volontà e qualche buona trama la via del gol con Paglino (al 31’) con Deli (al 34’) il cui tiro è stato ribattuto sulla linea da Carretta e con lo stesso Carretta dieci minuti dopo con un tiro deviato in angolo da Marcone, aleggiava sull’ombra dell’ennesimo. Urgeva in assoluto un cambio, quello di Satriano, poco incisivo per il più esperto Asencio. E così è stato, ma solo al 55’. Prima però è entrato Bianchi per Deli. Lo spagnolo ha cercato da subito di farsi largo tra le maglie strette coralline. Doppio cambio nel corso del secondo tempo: entrano Capasso e Matese per Damian e Carretta, per dare più lucidità ad un gioco apparso fin troppo opaco e approssimativo.