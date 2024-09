Iori | Ci è mancato solo il gol | stasera è stato difficile si sono chiusi bene

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Con la Juventus li abbiamo buttati, con il Picerno ed il Latinastati punti soddisfacenti. Cigiocatori che stanno mancando, perché qualcuno è ancora dietro in condizione. Lavoreremo e cercheremo di trovare il modo giusto per concretizzare le tante occasioni che riusciamo a creare. Al primo tempo c’è mancata cattiveria: Carretta, Proia, Paglino e Bacchetti addirittura, siamo arrivati sotto rete e non abbiamo trovato spazi per la via del gol. Spesso tornavamo indietro. C’èil guizzo decisivo: abbiamo avuto tante situazioni pericolose ma non siamo stati in grado di sfruttarle. Nel secondo tempo si, hanno provato anche a ripartire; c’è stata una partita diversa rispetto al primo tempo“. Non contento Manuel, allenatore della Casertana, dopo il pareggio interno contro la Turris.