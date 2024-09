Io e Belen Rodriguez siamo due lunatici e non era una cosa divertente Oggi sto con una ragazza più piccola di me | la confessione di Antonio Spinalbese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Riprende la nuova stagione del talk notturno “Ciao Maschio”, condotto da Nunzia De Girolamo, in onda stasera su Rai 1 a 00:35. I primi ospiti sono l’hairstylist ed ex di, Antonino, Gianluca Semprini, reduce da “Estate in Diretta” proprio con la De Girolamo, e Chef Ruben Bondì. Nunzia De Girolamo partendo da una citazione di Francesco Alberoni, chiederà ai suoi ospiti se gli uomini sono più restii ad ammettere un fallimento. Ed essere traditi può essere considerato un fallimento? Quando un amore finisce, si fa difficoltà a riconoscere che il fallimento dipende anche dagli uomini?ha raccontato del suo rapporto con la celebre ex con la quale ha avuto laLuna Marì: “Io edue, adesso su questaio ci scherzo e ne parlo anche in maniera, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto.