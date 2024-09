Il Tema Natale di Pier Vittorio Tondelli Un Vergine testimone del suo tempo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 14 settembre 2024) «Quelli dellaforse sono un po’ così: un po’ malinconici, un po’ autunnali, solitari, pignoli, pessimi partner e ottimi singoli. Hanno una grande vita interiore che non necessita di mondanità per esprimersi. Nello stessoforse sono fin troppo preda di umor nero, di attacchi di atrabile, insomma di malinconia». La precisione di, scrittore nato a Correggio (Reggio Emilia), si rivela anche nelle parole perfette per descrivere il suo segno.