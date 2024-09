Il freddo congela l’estate La ‘ritirata’ degli albergatori Settembre punta sugli eventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) "Questa ondata di maltempo, e le previsioni che circolano da giorni, hanno chiuso i giochi del turismo balneare per2024, con molte disdette e partenze anticipate. Anche se tornerà il caldo, la stragrande maggioranzaalberghi chiuderà i battenti questo fine settimana. Va meglio il capoluogo grazie al traino di, fiere e congressi". Parla il presidente regionale di Aia Federalberghi, Sandro Giorgetti. Una letturacondivisa dal presidente di Promozione alberghiera: "Molte le partenze anticipate tra giovedì e venerdì – attacca Antonio Carasso –. I turisti legati alla vacanza solemare sono in gran parte partiti. Per fortuna a Rimini ci sono in programma molti: le persone che vengono qui per ragioni diverse rispetto alla spiaggia, non disdicono.