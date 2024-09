E voi lo sapevate cos' è il raschia-lingua?!

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 14 settembre 2024) Impossibile non fidarsi di Gwyneth Paltrow, soprattutto quando sciorina perle di wellness che risalgono a più di 7mila anni fa. L’attrice nonché fondatrice di Goop, progetto che l’ha consacrata a guru del benessere, è tornata di recente a condividere i suoi rituali quotidiani per prendersi cura della propria salute mentale e fisica. Le ultime in nome di benessere arrivano dal suo profilo Instagram dove Gwyneth ha rivelato ai suoi follower la sua “wellness routine” attraverso una story in cui senza remore rivela alcuni segreti utili e perfetti per il “back-to-office/back-to-city”. La routine di Gwyneth è un mix di antiche pratiche di benessere e moderni trattamenti, pensata per mantenere corpo e mente in equilibrio, anche nei momenti di maggiore stress.