Dramma spaccate a Firenze la rabbia dei commercianti | Siamo sotto assedio

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 - Quattro colpi in una notte nel quartiere di Campo di Marte. A finire nel mirino dei malviventi il negozio La Tartaruga di viale dei MIlle, Donamalina di via Pacinotti, il Bar Moma di piazza Antonelli e il negozio K13 di via Marconi. Quattro colpi che si aggiungono a quelli messi a segno nei giorni scorsi alla Pasticceria Castaldini visitata per ben due volte in dieci giorni, alla pizzeria Figoo di via del Pratellino e al wine bar Mago Balducci. Guido Migliori, titolare del negozio La Tartaruga, è rammaricato. Qualcuno dopo le 3 ha sfondato la vetrata della sua attività per fuggire con occhiali da sole, diverse collane e bracciali e fondo cassa. Migliori, mentre raccoglie ancora i vetri dal marciapiede, si dice estremamente preoccupato: "Sono entrato in questa attività a 16 anni e non ho mai visto viale dei Mille ridotto così".