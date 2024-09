Dimarco dall’Italia all’Inter | ‘Dimash’ pronto al ciclo di ferro – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Federico, dopo aver fatto sfracelli in Nazionale, ora si prepara nuovamente ad essere protagonista con la sua Inter. GARANZIA – Dopo aver fatto benissimo in Nazionale, orapunta anche ad essere nuovamente protagonista con la maglia della sua Inter. Il laterale mancino, tra i più bravi nel suo ruolo al mondo, unisce qualità, sicurezza e garanzia. Per Inzaghi è praticamente diventato un insostituibile: nelle prime tre partite contro Genoa, Lecce e Atalanta non è stato mai richiamato in panchina, giocando 270? su 270?. Dalla Nazionale: anche per Spalletti,è una forte garanzia: contro la Francia 81? e meraviglioso gol che entrerà negli annali del calcio italiano e 71? contro Israele, utile per collezionare l’assist al bacio per il vantaggio di Frattesi. Ora nuovamente l’Inter.