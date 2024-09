Come Telegram più di Telegram | le accuse contro Snapchat

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 14 settembre 2024) Lesono molto pesanti e, in qualche modo, ricalcano quelle già mosse – e non solo nella vicenda che ha portato, un paio di settimane fa, al fermo di Pavel Durov in Francia – nei confronti di. Questa volta, a finire nel mirino di un’indagine, è una delle app più utilizzata dai giovani americani (e non solo). Parliamo die dell’infrastruttura della piattaforma che promette l’invio di “messaggi effimeri” ingannando (sostiene la causa depositata nei giorni scorsi) gli utenti. A muovere leè stato il procuratore generale dello Stato del New Mexico in seguito a un’indagine condotta dal Dipartimento di Giustizia e durata oltre due mesi. Un’operazione sotto copertura che ha messo in evidenza l’sistema di un sistema stabile di “predatori di minori” all’interno della piattaforma.