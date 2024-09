Andrea Vianello denuncia | A Unomattina un osteopata ha scrocchiato il collo del conduttore Così mi causarono l’ictus | grave e pericoloso – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 14 settembre 2024) Venerdì a “” su Rai1 unha svolto una manovra in studio suldelMassimiliano Ossini. Una pratica che però non è sfuggita a un altro volto Rai,, che su X: «Stamattina aunhaildelin diretta. La stessa manovra che mi ha causato 5 anni fa, secondo i medici, la dissecazione della carotide e, come ho raccontato e scritto pubblicamente varie volte. Gravissimo e».fa riferimento a questo episodio. https://t.co/GagWwLihT8 pic.twitter.com/VPSKHm9bST— Massimo Falcioni (@falcions85) September 13, 2024 Stamattina aunha "" ildelin diretta.