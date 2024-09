Valentina Battistini La sfida della rivale | Cambiamo passo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dottoressa, è l’unicacheil presidente uscente in queste elezioni. Cosa la spinge a tentare il grande? "Dopo aver conosciuto il contesto regionale ho capito che serve un cambio di". Il suo slogan in grado di sintetizzare il lavoro fatto in questi mesi "Efficienza, competitività, piano di sviluppo e innovazione". È stata una campagna elettorale breve ma intensa, dai toni talvolta accesi Si ritiene soddisfatta? "Tantissimo. Sono soddisfatta non solo per le quattrocento designazioni ricevute, ma anche e soprattutto per l’affetto che ho avvertito. Un qualcosa che conta ancora di più dei numeri, che già sono importanti". Qual è lo stato di salute del calcio lombardo? "A livello strutturale è molto precario. Siamo fermi a vent’anni fa. Basta pensare al fatto che adesso iniziano i campionati e non c’è ancora l’approvazione dei tesseramenti.