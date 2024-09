Usa Papa Harris o Trump? Entrambi i candidati sono contro la vita

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ambeduela, sia quello che butta via i migranti sia quello che uccide i bambini. Ambeduela. Non si può decidere, io non posso dire, nonstatunitense, non andrò a votare lì, ma sia chiaro: mandare via i migranti, non dare ai migranti capacità di lavorare, non dare ai migranti accoglienza è peccato, è grave”. CosìFrancesco sul volo che da Singapore lo riportava a Roma, secondo quanto riporta Vatican News, riferendosi ai duealle elezioni americane, Donalde Kamala. “Oggi – aggiunge – c’è un flusso di migranti all’interno dell’America Centrale che tante volte vengono trattati come schiavi, perché si approfittano di questo. La migrazione è un diritto, un diritto che già nella Sacra Scrittura, nell’Antico Testamento c’era. Lo straniero, l’orfano e la vedova: non dimenticare questo.