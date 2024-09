Teo Mammucari nuovo show ‘Lo spaesato’ | Racconto l’Italia con comicità

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – Teotorna in Rai con ‘Lo, dal 16 settembre in onda in prima serata su Rai 2, ilpeople comedyche raccontaattraverso la. “Questo programma racchiude tutti gli elementi che hanno accompagnato la mia carriera. Amo sperimentare e per anni non me lo hanno fatto fare. Questo, infatti, è uno dei motivi che mi hanno spinto a cambiare azienda e a tornare da ‘mamma Rai'”, dichiara il conduttore in occasione della conferenza stampa nella sede Rai a viale Mazzini. “Può piacere o non piacere, ma una cosa è certa: è unodiverso. Se continuiamo a fare sempre le stesse cose – dice– la gente non guarda più la tv e si ipnotizza sui social o su altre cose”. Per il conduttore “chi rischia alla fine vince, ma le reti non vogliono rischiare per un questione di ascolti”.