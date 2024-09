Sicurezza idraulica Otto milioni di lavori | Siamo sul campo ma il governo dov’è?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) In meno di una settimana sono scattate due allerte meteo emesse dalla Regione. Gli eventi eccezionali ormai non sono più tali, sono un qualcosa con cui fare i conti quotidianamente, ma la città e la sua provincia non sono del tutto attrezzate dal punto di vista delle infrastrutture: la notte tra il 2 e il 3 novembre 2023 ha messo in evidenza la fragilità del sistema idraulico e tracciato una strada precisa. Tempo da perdere non ce n’è, l’autunno è alle porte e le piogge sono già una prospettiva concreta. La sindaca Ilaria Bugetti torna quindi a parlare diidrogeologica, la chiama "operazione realtà", snocciola numeri e ringrazia gli uffici comunali che negli ultimi dieci mesi hanno svolto un lavoro "50 volte superiore all’ordinario" per mettere a terra progetti e cantierizzare opere non rimandabili in vista, appunto, della prossima stagione invernale.