Riassunto | Intelsat porta i Giochi olimpici estivi in Brasile utilizzando un nuovo servizio IP terrestre

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 13 settembre 2024) MCLEAN, Va.–(BUSINESS WIRE)–, operatore di una delle più grandi reti terrestri e satellitari integrate al mondo, è riuscito a fornire unibrido innovativo per due continentiOne IP che offre ininterrottamente contenuti live e video dagli iconicidi Parigi in. “I presentatori e i programmatori cercano alternative affidabili ed economiche per contribuire e distribuire video a livello regionale e globale, che comprendono contenuti imnti e di alto valore come i”, ha dichiarato Pascale Fromont, vice presidente e amministratore delegato di Media,