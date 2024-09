Renato Vallanzasca la decisione dei giudici | può lasciare il carcere Il Bel Renè atteso in casa di cura

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha stabilito chepotràile andare indiha trascorso inoltre 50 anni. Ihanno dato il via libera al trasferimento in unadiin Veneto, nello specifico una Rsa del Padovano, specializzata nell’assistenza dei malati di Alzheimer e di demenza senile. Il Tribunale ha accolto la richiesta presentata nei giorni scorsi dai difensori per motivi di salute.è considerato uno dei più efferati criminali italiani. Il 74enne, ex boss della banda della Comasina, è stato condannato complessivamente a quattro ergastoli per numerose rapine a mano armata con omicidi e sequestri di persona.puòil(ANSA FOTO) – cityrumors.it“Sono assolutamente soddisfatto.