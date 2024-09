Quanti fieri autodidatti in politica che dicono | Io non prendo lezioni da nessuno

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non so se tra le parole e i modi di dire che ogni giorno fedelmente Francesco Merlo ghigliottina sia entrato quello: “Io”, o “Noi non prendiamoda”. Inesorabilmente, chi lo pronuncia (la frequenza è più fitta delle pillole di un cardiopatico) è fortemente bisognoso di iscriversi a un corso di recupero. Tutti questi, che riempiono le file di destra centro e sinistra, invero con una inclinazione prevalente alla prima, intendono dire che in quella cosa là, qualunque sia,li ha preceduti, ela sa lunga come loro. Ieri era un ministro dell’Interno che, quanto a diritti umani, non prendeda. E un relatore del decreto sicurezza che, quanto a carceri, non prendeda. E Macron che quanto a immigrati non prendeeccetera.