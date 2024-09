Poliziotti ‘attori’ contro le truffe agli anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024)‘in scena’ per aiutare glia riconoscere leed evitarle. Sono proprio gli agenti, quelli in servizio e anche in pensione, i protagonisti dei video realizzati dalla Scientifica e dall’Ufficio di Gabinetto per mettere in guardia la popolazione da raggiri. Brevi scene tipo recitate dai, che impersonano, di volta in volta, vittime o truffatori, seguite dai consigli, dispensati dal commissario capo Letizia Guadagnino, su come evitare di finire in trappola. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito della campagna informativa della Questura, è partita ieri, con la presentazione del primo video, relativo alla truffa del ‘finto tecnico’ da parte del questore Antonio Sbordone, assieme a Guadagnino e alla dirigente della Scientifica Martina Torta.